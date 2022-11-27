وزير بريطاني: زيادة الأجور بنسبة موازية للتضخم لا يمكن تحملها للقطاع العام

قال وزير النقل البريطاني مارك هاربر، إن زيادة الأجور بنفس نسبة التضخم في البلاد "لا يمكن تحملها" بالنسبة للعاملين في القطاع العام.

جاء هذا التصريح في وسط الإضرابات التي أعلن عنها العديد من اتحادات العمال في القطاع العام - لا سيما عمال النقل والممرضات.

وأضاف هاربر أن "الخزانة العامة لا تستطيع تحمل" زيادات الأجور نسب تقارب مستويات التضخم التي وصلت في بريطانيا الآن إلى 11.1 في المائة.

وقال هاربر في لقاء تلفزيوني نقلته صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية: "أعتقد أننا نريد أن نحاول أن نمنح جميع العاملين في القطاع العام الذين يعملون بجد زيادات لائقة في الأجور، لكن لا يمكن أن تكون الزيادة بنسبة التضخم الحالية".

وتابع: "عليك أن تكون صادقًا مع الناس، فإن الخزانة العامة لن تتحمل زيادات في الأجور تقلل تأثير التضخم للجميع في القطاع العام".