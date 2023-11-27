النيجر تلغي قانون يجرم الهجرة غير الشرعية

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ألغت النيجر الواقعة غرب أفريقيا، عقوبة تهريب المهاجرين غير النظاميين.

فقد صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء علي الأمين زين لوكالة (د.ب.أ)، بأن زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تيان قد ألغى التشريع الذي جرم تهريب المهاجرين.

وكان القانون جزءا من استراتيجية أوروبا الرامية إلى منع الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتعد النيجر أحد أهم بلدان العبور للمهاجرين الأفارقة الذين يسافرون إلى أوروبا.ويعمل الاتحاد الأوروبي مع النيجر منذ 2015 ، في المقام الأول لسد طريق الهجرة من مدينة أجاديز الواقعة في صحراء النيجر إلى ليبيا.

وكان تم تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي، تمرير القانون في 2015. وهذا القانون يقضي بمعاقبة جريمة تهريب المهاجرين عبر الساحل إلى الحدود مع ليبيا بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

ويخشى الخبراء في المنطقة أن إلغاء القانون سوف ينطوي على تداعيات شديدة بالنسبة للهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.

فقد وصف مدير المكتب الإقليمي لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية أولف لايسينج هذا الخطوة بأنها "سيناريو الرعب".