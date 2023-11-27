مدرب لايبزيج يتطلع للثأر من مانشستر سيتي وتعطيل قدرات هالاند

يأمل فريق لايبزيج الألماني في الثأر من مانشستر سيتي الإنجليزي الذي اكتسحه 7 /صفر في الموسم الماضي، وذلك عندما تتجدد المواجهة بينهما مساء غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

واكتسح سيتي فريق لايبزيج بسبعة أهداف في دور الستة عشر من النسخة الماضية، في طريقه لحصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه. وضمن الفريقان التأهل لدور الـ16 الأوروبي، ولكن المنافسة بينهما ستكون على صدارة المجموعة.

وقال ماركو روزه مدرب لايبزج في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "العام الماضي بخسارتنا صفر/ 7 تعرضنا للاحباط، لقد نالت منا كثيرا، لم نتحدث حول ذلك، لكن الشعور لم يكن جيدا بعد المباراة".

وأضاف روزه: "لكننا أصبحنا أبطالا لكأس ألمانيا بعد المباراة وتأهلنا لدوري أبطال أوروبا ، لذا فهي لم تدمرنا كفريق".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن روزه قوله "غدا نريد أن نكون أفضل بالطبع ، نريد أن نتنافس مع أحد أفضل الفرق في العالم، نريد أن نظهر قدرتنا على الأداء بشكل أفضل، نحن أفضل".

وتابع: "المهمة صعبة ، سنعاني غدا، لم أر فريقا هنا لديه نفس القدر من الشغف، حتى ليفربول في اعتقادي كانت نسبة استحواذه 40% (خلال مواجهته أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي)".

وسجل القناص النرويجي إيرلينج هالاند خمسة أهداف لسيتي في شباك لايبزج، ويدرك روزه خطورة هالاند بعد أن تولى تدريبه في فريقه السابق بوروسيا دورتموند.

وأوضح روزه "أتمنى أن تبقى العلاقة جيدة كما كانت دائما، لكن عليه بالطبع أن يقوم بواجبه غدا، علينا أن نحاول تحجيمه إذا استطعنا".

وأتم: "استمتع بمشاهدته يلعب، لكن نأمل أن نتمكن من تعطيله".