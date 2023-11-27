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البنك المركزي الأوروبي يتوقع استمرار ضعف النمو في منطقة اليورو

البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي
بروكسل - د ب أ
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 8:20 م | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 8:20 م

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، اليوم الاثنين، إنه من المرجح أن تظل منطقة اليورو ضعيفة حتى نهاية العام الجاري.

وأوضحت لاجارد للبرلمان الأوروبي اليوم الاثنين، أن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب يعيقان التنمية الاقتصادية.

وأكدت لاجارد موقفها المألوف بشأن السياسة النقدية ، ويتوقع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية عند المستوى الحالي لفترة طويلة بما يكفي لاستعادة استقرار الأسعار.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تستقر الأسعار عند معدل تضخم يبلغ 2% على المدى المتوسط. يشار إلى أن التضخم ظل مرتفعا بشكل أكبر لفترة طويلة بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بيد أنه تراجع في الآونة الأخيرة مرة أخرى ، حيث بلغ 9ر2% أكتوبر الماضي.


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