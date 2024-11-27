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البرلمان الأوروبي يؤكد تعيين أعضاء المفوضية الأوروبية الجديدة

ستراسبورج (فرنسا) - د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 9:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 9:12 ص

من المتوقع أن يؤكد البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء تعيين أعضاء المفوضية الأوروبية الجديدة، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- لولاية مدتها خمس سنوات، من المرجح أن تتسم بتحديات اقتصادية جيوسياسية كبيرة.

ومن المقرر أن يصوت المجلس التشريعي للتكتل، في ستراسبورج، على ما إذا كان سيتم تأكيد تعيين الفريق المكون من 26 مفوضا أوروبيا ككل، والذي سيعمل تحت قيادة رئيسة المفوضية الأوروبية، التي تم إعادة انتخابها بالفعل أورسولا فون دير لاين.

والذراع التنفيذية القوية للاتحاد الأوروبي هي المؤسسة الوحيد بالتكتل، التي يمكن أن تقترح قوانين جديدة، والتي سيتم التفاوض عليها بعد ذلك، من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالتكتل.

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