 بسبب خلافات مالية.. السيطرة على مشاجرة بالمهندسين وضبط طرفيها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بسبب خلافات مالية.. السيطرة على مشاجرة بالمهندسين وضبط طرفيها

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 8:14 م | آخر تحديث: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 8:14 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على مشاجرة نشبت بين شخصين بسبب خلافات مالية بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة، واقتياد طرفي المشاجرة لديون القسم.

وتلقي ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وتم فرض كردون أمني وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة وإنهائها، وضبط طرفيها واقتيادهم إلى ديوان القسم، وتبين من التحريات الأولية أن خلافات مالية سبب المشاجرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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