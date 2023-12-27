وزير المالية البحريني يثمن العلاقات مع مصر: تشهد نموا مستمرا على الأصعدة كافة

أشاد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة والروابط الأخوية الراسخة، التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم، مع السفيرة ريهام عبدالحميد محمود خليل، وذلك بمناسبة تعيينها سفيرةً لمصر لدى مملكة البحرين، حيث رحب الوزير بها متمنياً لها دوام التوفيق والسداد في أداء مهامها الدبلوماسية.

وأكد الوزير البحريني خلال اللقاء، ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ونمو مستمر على الأصعدة كافة، بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى التعاون الثنائي القائم بين البلدين، واهتمام ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز أوجه الشراكة في مختلف المجالات، والدفع بعلاقات التعاون نحو آفاقٍ أرحب بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

كما جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات القائمة بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون في المجالين المالي والاقتصادي، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.