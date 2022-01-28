وضع مجلس الشيوخ على جدول أعماله الإثنين المقبل، مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من عضو مجلس الشيوخ، عمرو عزت، بإنشاء مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية.



وأوضح عزت في اقتراحه الذي ناقشته اللجنة، ضرورة وجود مدونة سلوك للأشكال الإعلامية والصحفية المختلفة، بما تتضمنه من أدوات للإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، بالصورة التي تضمن تنظيم ممارسة حرية الرأي والتعبير دون التعدي على حريات الآخرين.



وأشار تقرير اللجنة إلى رأي الحكومة بشأن المقترح، إذ أوضحت أن المجلس الأعلى للإعلام هو الجهة المنوط بها تنظيم الإعلام وتحديد العلاقة بين المسؤولية الإعلامية وحق المجتمع، ووضع المعايير والأكواد اللازمة لضبط العملية الإعلامية، بما يتوافق مع تطورات المرحلة الحالية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.



وأكدت اللجنة أهمية تطوير مدونة السلوك المنظمة للعمل الإعلامي لمواكبة التغيرات، وأوصت بالتنسيق بين مجلس الشيوخ، والمجلس الأعلى للإعلام لوضع مشورع قانون يعمل على ضبط ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر المعايير والأكواد التي أعدها المجلس الأعلى للإعلام لكل وسائل الإعلام وتعميمها على العاملين بها.