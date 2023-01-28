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24 ساعة راحة للاعبي المصري بعد الهزيمة من فاركو

بورسعيد - إيهاب ابو المعاطى
نشر في: السبت 28 يناير 2023 - 10:53 م | آخر تحديث: السبت 28 يناير 2023 - 10:53 م

منح حسام حسن، مدرب المصري البورسعيدي، لاعبي فريقه راحه سلبيه يوم بعد الهزيمة من فاركو في بطولة الدوري الممتاز.

وتلقى فريق المصري هزيمة من فاركو بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ16 للدوري.

وقرر حسام حسن منح لاعبيه راحة لإزالة آثار المجهود العضلي والعصبي واستعادة الاستشفاء التام قبل مباراة سموحة فى الأسبوع الـ 17 من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها 7 فبراير المقبل على ستاد السويس الجديد .

ومن المقرر أن يستأنف المصري تدريباته مساء الاثنين 30 يناير الجاري على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعداداً لمباراة سموحة والذي يغيب عنها الثنائى ايزى ايميكا والياس الجلاصى وذلك بعد طرد الأول فى مباراة فاركو وحصول الثانى على الإنذار الثالث فى نفس المباراة.

ويحتل المصري المركز الثامن بجدول الدورى برصيد 20 نقطة .


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