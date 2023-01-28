كوريا الشمالية تنتقد قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بدبابات

انتقدت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة، يوم الجمعة، بسبب قراراها إرسال دبابات "ابرامز" القتالية إلى أوكرانيا، قائلة إن الخطة تسببت فقط في تصعيد الموقف المرتبط بالحرب في أوكرانيا.



وأصدرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بيانا يوم الجمعة ينتقد القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بدبابات لمساعدتها في التصدي للحرب الروسية الأوكرانية، قائلة إن واشنطن تتجاوز "خطا أحمر".



وقالت كيم يو جونج، نائبة مدير إدارة باللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، في بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "الولايات المتحدة التي عرضت قارة أوروبا بأكملها للخطر الكبير المتمثل في الحرب وتسببت في مخاوف كبيرة، تتجاوز الآن خطا أحمر".



يأتي هذا التصريح ردا على قرار واشنطن إرسال 31 دبابة من طراز ابرامز "ام 1" إلى أوكرانيا.



ونقلت وكالة أبناء يونهاب عن كيم قولها "أعرب عن قلقي العميق إزاء التصعيد الأمريكي لوضع الحرب بتزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية لشن هجوم بري، وأدينه بقوة".



وأضافت "يرجع هذا إلى نية الولايات المتحدة الخبيثة لتحقيق هدفها في الهيمنة من خلال توسيع حرب الوكالة من أجل تدمير روسيا".