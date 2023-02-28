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35 دولة تؤكد مشاركتها بكأس العالم للخماسي الحديث بالجامعة الأمريكية

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 6:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 6:10 م

أكدت 35 دولة مشاركتها بكأس العالم للخماسي الحديث أولى سلسلة بطولات كأس العالم بالموسم المقرر إقامتها بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفترة من 7 إلى 12 مارس المقبل 

وأعلن اتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان عن مشاركة 156 لاعبًا ولاعبة بواقع 80 لاعبًا و 76 لاعبة بالبطولة بالإضافة لـ 100 إداري و 36 ضيف ليبلغ عدد المشاركين بالبطولة 292 فرداً، يمثلون 35 دولة وهم :-" مصر ، الارجنتين ، أستراليا ، النمسا ،بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، بوركينا فاسو ، كندا ، الصين ، التشيك، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، المانيا ، بريطانيا ، المجر ، الهند ، ايرلندا، إيطاليا ، اليابان ، كوريا ، ليتوانيا ، مالي ، المكسيك ، بولندا ، البرتغال ، صربيا ، اسبانيا ، السويد ، سويسرا ، تايلاند ، أوغندا ، اوكرانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية".

ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة بـ الحد الأقصى المسموح به للدولة المنظمة وهو 24 لاعبًا ولاعبة بواقع 12 لاعبًا و 12 لاعبة.

وكانت مصر قد حصلت على حق استضافة البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس2024 لمواسم 2022 ، 2023 ، و 2024.


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