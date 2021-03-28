الصحة الفلسطينية: انحفاض طفيف في أعداد المصابين بكورونا

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن هناك انخفاضا طفيفا طرأ على أعداد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، بسبب الانضباط الجيد خلال الإغلاق في الاسبوعين الماضيين.

وأضافت الكيلة - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية - "لاحظنا تحسنا بسيطا بالحالة الوبائية، حيث إن نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات انخفضت من 115% إلى 100%"، محذرة في الوقت نفسه من أن أعداد الإصابات والوفيات مازالت مرتفعة.

وأشارت إلى أن نسبة النتائج الإيجابية من الفحوصات ما زالت مرتفعة، الأمر الذي يعتبر مؤشرا خطيرا، ولفتت إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية كانت نسبة الفحوصات الإيجابية بالضفة الغربية 21%، وفي قطاع غزة 20%.

وأعربت الوزيرة عن أملها باستمرار عملية التطعيم، مؤكدة أنها تتواصل يوميا مع تجمع (كوفاكس) والشركات المصنعة للقاحات لتأمين المزيد من الطعومات.