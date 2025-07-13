 مقتل شابين وإصابة 3 في تصادم على طريق ساحلي في سردينيا الإيطالية - بوابة الشروق
الأحد 13 يوليه 2025 9:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟


النتـائـج تصويت

مقتل شابين وإصابة 3 في تصادم على طريق ساحلي في سردينيا الإيطالية

روما (د ب أ)
نشر في: الأحد 13 يوليه 2025 - 9:25 م | آخر تحديث: الأحد 13 يوليه 2025 - 9:25 م

لقي شابان حتفهما اليوم الأحد، في حادث تصادم وجها لوجه بين سيارتهما ومركبة أخرى في جزيرة سردينيا الواقعة على البحر المتوسط، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

ووفقا للتقرير، فإن الشابين (19 و20 عاما) كانا في طريقهما إلى العمل في حديقة مائية تقع في منطقة كوستا سميرالدا شمالي سردينيا. وأُغلقت الحديقة يوم الأحد حدادا على الضحيتين، بحسب ما ذكرت "أنسا".

وأُصيب راكب ثالث، وهو صديق للشابين وُلد في عام 2009، بجروح خطيرة، وتم نقله جوا إلى المستشفى، بحسب الوكالة.

وذكرت وكالة "أدنكرونوس" للأنباء أن السيارة الثانية كانت تقل سائحتين، نُقلتا إلى المستشفى في مدينة نوورو الواقعة شمال شرق الجزيرة، وقد أُصيبتا بجروح.

وأفادت "أنسا" بأن السيدتين تحملان الجنسية النمساوية، فيما كانت "أدنكرونوس" قد ذكرت سابقا أنه يُعتقد أنهما ألمانيتان.

ولم تؤكد السلطات حتى الآن جنسيتهما أو حالتهما الصحية.

ووقع الحادث في حوالي الساعة 0815 صباحا (0615 بتوقيت جرينتش) بالقرب من بلدية أرتزاتشينا، على الطريق السريع رقم 125، الذي يمتد لأكثر من 350 كيلومترا من العاصمة كالياري في جنوب الجزيرة مرورا بالمناطق الجبلية إلى الشمال ذي المناظر الخلابة من سردينيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك