تعزيز الحراسة حول نتنياهو وكاتس بعد تهديدات الحوثيين بالانتقام

عزز جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الأحد، الإجراءات الأمنية حول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، عقب تهديدات جماعة "الحوثي" اليمنية بالانتقام إثر اغتيال قيادات بارزة للجماعة في اليمن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن الشاباك يتخذ منذ أيام "خطوات خاصة واستثنائية" لحماية كبار المسؤولين، على خلفية تهديدات صريحة أطلقها الحوثيون بالرد على مقتل رئيس حكومتهم أحمد الرهوي ومسؤولين آخرين في غارة إسرائيلية على العاصمة صنعاء، الخميس.

ووفق المصدر ذاته، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو نفذ عملية أطلق عليها اسم "قطرة حظ"، استهدفت مبنى في العاصمة صنعاء، كان يضم أكثر من 10 قياديين في جماعة الحوثي من عسكريين وسياسيين.

وأوضحت "كان" أن من بين المستهدفين رئيس أركان الحوثيين محمد الغماري، إلى جانب وزيري الدفاع محمد العاطفي والداخلية عبد الكريم الحوثي، في حكومة الجماعة (غير معرتف بها دوليا)، فيما لم يكن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي ضمن الأهداف.

وبحسب زعم التقرير، تمكنت الطائرات الإسرائيلية من الوصول إلى صنعاء، التي تبعد نحو ألفي كيلومتر عن إسرائيل، بفضل "خدعة عسكرية" (لم توضحها) أتاحت لها شن الغارة بشكل مفاجئ.

والسبت، أعلنت الجماعة اغتيال رئيس حكومتها الرهوي ووزراء (لم تذكر أسماءهم ولا عددهم)؛ جراء قصف إسرائيلي على صنعاء، الخميس.

وهجوم الخميس هو الثاني الذي يستهدف صنعاء خلال 5 أيام، إذ شن سلاح الجو الإسرائيلي الأحد الماضي، غارات على محطتي كهرباء ووقود في صنعاء، أدت إلى مقتل 10 يمنيين وإصابة 92 آخرين، وفق حصيلة أعلنتها الجماعة.

وبوقت سابق الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بنقل اجتماعين مقررين اليوم، أحدهما للحكومة والآخر للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، إلى "مكان سري"، خشية من رد حوثي على تلك الهجمات.

وفي السياق، أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في كلمة مصورة الأحد، أن قوات الجماعة تتجه نحو "مسار عسكري تصاعدي لاستهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أو بالحظر البحري".