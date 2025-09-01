جارديان: بريطانيا ستمضي في خطتها للاعتراف بدولة فلسطين

ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أمس الأحد، أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي سيخبر نواب البرلمان، اليوم الاثنين، بأن المملكة المتحدة لازالت تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر، مع عدم إظهار إسرائيل أي مؤشر على تلبية طلبات الحكومة.

وبحسب "جارديان"، سيقول لامي خلال بيانه أمام مجلس العموم أن مسئولي الحكومة يعتزمون إجراء تقييم رسمي خلال الأيام المقبلة بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد امتثلث للاختبارات التي حددها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

لكن مع مواصلة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشديد موقفها بشأن غزة والضفة الغربية، سيؤكد وزير الخارجية البريطاني أن بريطانيا لا تزال تخطط للاعتراف بفلسطين.

ونقلت "جارديان" عن مسئول بريطاني قوله: "سنقيم جميع العوامل المرتبطة بالاعتراف، لكن في ظل الوضع الحالي نحن في طريقنا لاعتراف (بدولة فلسطينية) لاحقًا في سبتمبر".

وقال ستارمر في وقت سابق من أغسطس أن المملكة المتحدة ستعترف بفلسطين قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستبدأ في التاسع من سبتمبر، ما لم تلبي إسرائيل سلسلة من الشروط المسبقة.

وأدلى رئيس الوزراء البريطاني بتصريحاته بعد محادثات مع المستشار الألماني فريدرش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال ماكرون إن فرنسا تعتزم الاعتراف بفلسطين خلال اجتماع الأمم المتحدة.

كما تحدث ستارمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل إعلان قراره. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة لن تعترض على مثل هذه الخطوة، لكن المسئولين البريطانيين قلقون من أن إدارته قد تنتقم بالاعتراف بالولاية الإسرائيلية على المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.

وتشمل شروط ستارمر التي حددها لإسرائيل اتخاذ "خطوات جوهرية" لإنهاء الحرب في غزة، والاتفاق على وقف إطلاق النار والالتزام بعدم ضم أجزاء من الضفة الغربية.

لكن نتنياهو، بعيداً عن اتخاذ خطوات نحو تلبية أي من هذه المطالب، أظهر مؤشرات على انتهاكها بشكل أكبر.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء في وقت سابق أن إسرائيل تدرس الضم في الضفة الغربية حال مضت فرنسا والمملكة المتحدة والدول الأخرى في مسألة الاعتراف بفلسطين.

وبحسب "جارديان"، أمام وزارة الخارجية البريطانية أكثر من أسبوع للانتهاء من تقييمها الرسمي لموقف إسرائيل.