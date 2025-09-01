الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط إسرائيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جماعة الحوثيون في اليمن، اليوم الإثنين، إطلاق صاروخ على ناقلة نفط "إسرائيلية" في البحر الأحمر، بينما أفادت وكالة أمن بحري بأنها لم تتعرض لإصابة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إنّ القوات البحرية "نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة سكارليت راي النفطية الإسرائيلية شمالي البحر الأحمر بصاروخ بالستي"، مؤكدا "إصابة السفينة بشكل مباشر"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

من جانبها، أشارت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إلى أنّ السفينة مملوكة إسرائيليا وترفع علم ليبيريا.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة أبلغت عن "سقوط جسم مجهول بالقرب منها وسماع دوي انفجار قوي"، مشيرة إلى أن كل أفراد طاقم السفينة بخير، وأن السفينة تواصل رحلتها.

وفي تحديث صدر في وقت لاحق، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنه وفقا لتقييمها "تتماشى" السفينة مع أهداف الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن نظرا لأنها مملوكة لشركة إسرائيلية.

ومنذ عام 2023 يهاجم الحوثيون سفنا في البحر الأحمر يعتبرونها على صلة بإسرائيل فيما يقولون إنه يهدف لإسناد الفلسطينيين في غزة.