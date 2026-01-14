 أكسيوس: إسرائيل شاركت تقييما مع الولايات المتحدة بمقتل 5 آلاف محتج في إيران - بوابة الشروق
الأربعاء 14 يناير 2026 3:38 ص القاهرة
أكسيوس: إسرائيل شاركت تقييما مع الولايات المتحدة بمقتل 5 آلاف محتج في إيران

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 يناير 2026 - 2:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 يناير 2026 - 2:45 ص

استمرت الاحتجاجات يوم الثلاثاء في مدن مختلفة بإيران، مع تباين كبير في تقديرات حصيلة القتلى.

وشاركت إسرائيل تقييما مع الولايات المتحدة يشير إلى مقتل ما لا يقل عن 5 آلاف محتج، وفقا لما نقله موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول الأمريكي: "الإيرانيون يواصلون حملة قمع واسع".

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشعب الإيراني يوم الثلاثاء إلى "مواصلة الاحتجاج" و"الاستيلاء على مؤسسات الحكومة"، مضيفا: "المساعدة في الطريق إليكم".

وعندما سأله الصحفيون عن معنى ذلك، قال ترامب: "ستحتاجون إلى معرفة ذلك بأنفسكم"، مؤكدا أنه يعتقد أن الأمريكيين "يجب أن يغادروا" إيران.

