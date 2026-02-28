تركيا تنفي السماح باستخدام أراضيها أو أجوائها أثناء توجيه ضربات لإيران

نفت تركيا بشكل قاطع، اليوم السبت، صحة الادعاءات المتداولة حول السماح باستخدام أراضيها أو أجوائها أثناء توجيه ضربات لإيران.

جاء ذلك في بيان نشره مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية السبت.

وقال البيان إن الادعاءات المتداولة على بعض منصات التواصل الإجتماعي بأن تركيا دعمت الهجمات الأخيرة ضد إيران لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وتهدف إلى تضليل الرأي العام.

وأضاف: "تركيا لن تسمح باستخدام أي من عناصرها الجوية أو البرية أو البحرية بما في ذلك مجالها الجوي لأغراض عملياتية لصالح أي طرف في أي نزاع أو حرب هي (تركيا) ليست طرفا فيها تعتبر هذه القضية من بين المبادئ الأساسية لسياستنا الخارجية والأمنية".

وتابع: "حقوق السيادة التركية على مجالها الجوي والبري والبحري كاملة وغير قابلة للطعن وجميع الأنشطة المتعلقة بأراضينا السيادية تنفذ حصرا وفقا لتقييمات الأمن القومي التركي وتحت إشراف ورقابة السلطات المختصة".

وصباح السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، شن ما قال إنها عملية قتالية كبرى ومستمرة ضد إيران، مؤكدًا أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية ضد إيران لإزالة ما وصفه بـ«التهديد الوجودي»، داعياً الإيرانيين إلى الوقوف في وجه حكومتهم.

وباتت القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، تحت نيران الصواريخ الإيرانية، التي أطلقتها طهران ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت عدة دول خليجية إغلاقاً مؤقتاً للأجواء، واعتراض صواريخ على أراضيها.