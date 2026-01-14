الكويت وإيطاليا توقعان اتفاقية للتعاون العسكري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقع وزير الدفاع الكويتي عبد الله علي عبد الله السالم الصباح مع نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو اتفاقية تعاون عسكريا "ضمن جهود تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية وتطوير منظومة العمل المشتركة بين القوات المسلحة الكويتية والإيطالية"، حسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنه جرى توقيع الاتفاقية خلال الزيارة التي يقوم بها الوزير عبد الله الصباح إلى إيطاليا حيث التقى نظيره الإيطالي بمقر وزارة الدفاع في العاصمة روما.

وأفادت الوزارة بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأوضحت أن اللقاء استعرض العلاقات الكويتية - الإيطالية وبحث آفاق التعاون الوثيق في المجالين العسكري والدفاعي وسبل تعزيز الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد عبد الله الصباح بحسب البيان أن "الروابط والعلاقات التاريخية المتينة التي تربط دولة الكويت والجمهورية الإيطالية الصديقة تستند في تطورها إلى أسس راسخة ومتجذرة من التعاون البناء والشراكة الاستراتيجية الممتدة في مختلف المجالات وخاصة العسكري والدفاعي منها".