الإمارات: القبض على 3 بلجيكيين مطلوبين لتورطهم في جرائم عابرة للحدود

ألقت شرطة دبي بالإمارات القبض على 3 بلجيكيين مطلوبين في بلادهم لتورطهم في ارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود الدولية، وسلمتهم إلى السلطات البلجيكية.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الأحد، إن المطلوبين هم ماتياس أكيازيلي، وجورجي كيم، وعثمان بلوطي، يحملون الجنسية البلجيكية، وهم مطلوبون في بلادهم لارتكابهم جرائم عابرة للحدود، وصادر بحقهم نشرات دولية حمراء، ومدرجين على قوائم المطلوبين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول".

وذكرت شرطة دبي أن المقبوض عليهم تورطوا في عدة جرائم منها تشكيل عصابة خطيرة، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وارتكاب جرائم سطو، إلى جانب التورط في جرائم الاتجار بالبشر.

وأوضحت أن فرق التحريات والمباحث الجنائية باشرت عمليات البحث والتحري عن المطلوبين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية الإماراتية، بعد تلقيها مذكرة ضبط دولية وردت من السلطات البلجيكية إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل الإماراتية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لتسليمهم.

وأكدت أن إلقاء القبض على المطلوبين دوليا يأتي ضمن حرصها على التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم، من أجل التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها، وفي إطار بناء منظومة أمنية عالمية قوية، تقوم على أساس مكافحة الجريمة وتبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة، بما يعزز الأمن والأمان في المجتمعات.