تجدد القصف الروسي على مدينة روبيجني بلوهانسك وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى

أطلقت القوات الروسية صباح اليوم الاثنين، مرة أخرى النار على مدينة روبيجني بمنطقة لوجانسك، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوجانسك سيرهي هايداي قوله: "نبأ مخيب للآمال من الصباح - أطلق الروس النار على روبيجني مرة أخرى، ما أدى إلى تحطم منزل، والعثور على جثة أحد الضحايا، وتم نقل جرحى إلى المستشفى لافتا إلى أن عدد الضحايا لا يزال قيد التحديد".

كما ذكرت يوكرينفورم، أنه في منطقتي لوهانسك ودونيتسك، تمكنت القوات المسلحة الأوكرانية أمس من التصدي لخمس هجمات من قبل القوات الروسية.

يذكر أنه في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير الماضي، اقتحمت القوات الروسية أوكرانيا حيث قصفت أولا منشآت عسكرية، ثم المدن السلمية، وعلى وجه الخصوص كييف، تشيرنيهيف، ماريوبول ، خاركوف، خيرسون و زيتومير.