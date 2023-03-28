الولايات المتحدة واليابان تبحثان التعاون الثنائي والأمن الأقليمي

بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع أمين عام أمانة الأمن القومي الياباني أكيبا تاكيو اليوم الإثنين في مكالمة هاتفية بيئة الأمن الإقليمي والتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة واليابان.

ورحب سوليفان بالتطور الأخير في العلاقات بين اليابان وكوريا وأعرب عن دعمه القوي لزيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأخيرة إلى كييف، أوكرانيا- بحسب بيان على موقع البيت الأبيض الإلكتروني.

وأكد مستشارا الأمن القومي على أهمية الاستمرار في دعم أوكرانيا، وأعرب سوليفان عن تقديره للزيارة الناجحة لرئيس الوزراء كيشيدا إلى الهند، حيث أعاد التأكيد على رؤية اليابان لتعزيز حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع الشركاء الرئيسيين ذوي التفكير المماثل.

وأكدا مجددًا التزامهما بالحفاظ على قدرة ردع موثوقة للبلدين وناقشا أهمية زيادة التعاون متعدد الأطراف في جميع أنحاء المنطقة. والتزم المسؤولان بمواصلة تعميق الشراكة الثنائية لتعزيز رؤيتهما المشتركة من أجل منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.



