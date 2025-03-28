سامح حسين ينشر تريلر دعائي قصير لفيلمه استنساخ

نشر الفنان سامح حسين عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تريلر دعائي قصير لأحدث افلامه السينمائية "استنساخ" والذي تشاركه بطولته الفنانة هبة مجدي.

وقال سامح حسين في منشور كتبه مرفقا بالتريلر الدعائي "بين الواقع والافتراضي تخالط الحقيقة بالاوهام"، واكتفى حسين بالإشارة الى ان الفيلم سيعرض قريبا في صالات السينما دون تحديد موعد دقيق.

الفيلم تدور أحداثه حول عن تطور، ومخاطر الذكاء الأصطناعي، ونضارات ال VR، ومن تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

ويعتبر هذا الفيلم عودة لسامح حسين الى الساحة السينمائية بعد غياب ٦ سنوات منذ ان قدم فيلم "عيش حياتك" مع ساندي عام ٢٠١٩.

يذكر انه عرض للفنان سامح حسين في موسم رمضان الحالي برنامج "قطايف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت حلقاته استحسان وجماهيرية كبيرة لدى الناس، وعقب عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اثناء حضوره حفل افطار القوات المسلحة وكان مدعوا فيه سامح حسين، ودار بينهما نقاش حول البرنامج. وقد اهدى الفنان هذا البرنامج للتليفزيون المصري كي يذيعه غبر شاشاته.