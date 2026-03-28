رئيس الوزراء الهندي يؤكد لولي العهد السعودي إدانة الهند للاعتداءات الإيرانية

أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال اتصال هاتفي بادر به، اليوم السبت، مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تمس سيادة المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجانبين السعودي والهندي بحثا خلال الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن واستقرار المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مخاطره على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وكتب رئيس الوزراء الهندي، عبر حسابه في منصة "إكس": "تحدثت مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، وناقشنا الصراع الدائر في غرب آسيا".

وجدد التأكيد على إدانة الهند للهجمات التي تستهدف البنية التحتية الإقليمية للطاقة، واتفق الجانبان على ضرورة ضمان حرية الملاحة، وإبقاء خطوط الشحن مفتوحة وآمنة.

وأعرب للأمير محمد بن سلمان عن شكره وتقديره لدعمه المتواصل من أجل رعاية الجالية الهندية في المملكة العربية السعودية.