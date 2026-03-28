مالي ترفع أسعار البنزين والديزل وتخفض بعض الدعم على الوقود

رفعت مالي أسعار الديزل والبنزين، في الوقت الذي خفضت فيه بعض الدعم على الوقود بعد شهور من اضطراب الإمدادات بسبب حصار جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة،ودخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ اليوم السبت.

وتم رفع أسعار الديزل بنسبة 29.7% لتصل إلى 940 فرانك أفريقي (1.62 دولار) لكل لتر من 725 فرانك أفريقي للتر، وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 9ر12% إلى 875 فرانكا أفريقيا لكل لتر من 775 فرانكا أفريقيا للتر، وفقا لما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان صادر عن المكتب الوطني للمنتجات النفطية، الهيئة الوطنية المسؤولة عن إدارة منتجات النفط في البلاد.

وجرى تقليص بعض الدعم على الوقود، بما في ذلك على غاز المنازل، حسبما ذكر البيان.

وتأتي الزيادة بعد اضطرابات في الإمدادات التي أدت إلى خنق توصيلات الوقود إلى العاصمة باماكو، مع الهجمات على شاحنات الوقود، إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية.