رئيس مجلس النواب اللبناني: استهداف إسرائيل للمسعفين والإعلاميين وجنود الجيش جريمة حرب

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان اليوم السبت، أن استهداف إسرائيل للمسعفين والإعلاميين وجنود الجيش اللبناني هو جريمة حرب ترتكبها إسرائيل مع سبق الإصرار والترصد، وهي دعوة للبنانيين بوجوب التمسك بالوحدة فيما بينهم.

جاء تصريح بري تعليقا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، والذي استهدف اليوم المسعفين والإعلاميين وجنود الجيش اللبناني.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني: "شهداء الواجب الإنساني من متطوعي الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، والهيئة الصحية والصليب الأحمر، وجنود الجيش اللبناني، ومراسلي قناتي المنار والميادين علي شعيب وفاطمة فتوني وشقيقها محمد، هم في حياتهم اليومية ورسالتهم الإنسانية شهود للحق والحقيقة، صوتًا وصورة وخير العمل، مدافعين عن لبنان إلى أبعد مدى وصولاً إلى الشهادة غيلة وغدرًا".

وأضاف بري: "شهادتهم اليوم المعمدة بالدماء هي الحقيقة المطلقة حول طبيعة العدو الذي يستهدف لبنان ورسالية إنسانه، وهو بما لا يدع مجالاً للشك جريمة حرب ترتكبها إسرائيل مع سبق الإصرار والترصد، في مخالفة صريحة لكل القوانين والأعراف الإنسانية".

وتابع بري، أن هذه الجريمة "نضعها برسم المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية لوجوب التحرك سريعًا من أجل وقف الحرب التدميرية الإسرائيلية التي تستهدف لبنان وكل مقومات الحياة فيه، وهي دعوة للبنانيين لوجوب التمسك بالوحدة فيما بينهم؛ الوحدة ثم الوحدة".