الدفاع القطرية: البلاد تعرضت لهجوم إيراني وتصدينا لجميع الطائرات المسيرة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، تعرض البلاد لهجوم إيراني جديد بعدد من الطائرات المسيرة.

تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من ايران، اليوم السبت، ونجحت قواتنا المسلحة “بفضل من الله” بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة.



حفظ الله قطر وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها.



وتتواصل الهجمات الإيرانية التي تستهدف دول خليجية، إذ تستمر السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر في الإعلان عن الاعتراض والتصدي لصواريخ ومسيّرات قادمة من طهران.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها بل القواعد الأمريكية في المنطقة، لكنَّ هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة بعضها سكني.