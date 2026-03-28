 الدفاع القطرية: البلاد تعرضت لهجوم إيراني وتصدينا لجميع الطائرات المسيرة
السبت 28 مارس 2026 6:28 م القاهرة
الدفاع القطرية: البلاد تعرضت لهجوم إيراني وتصدينا لجميع الطائرات المسيرة


نشر في: السبت 28 مارس 2026 - 5:26 م | آخر تحديث: السبت 28 مارس 2026 - 5:26 م

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، تعرض البلاد لهجوم إيراني جديد بعدد من الطائرات المسيرة.

وقالت في بيان: «تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من ايران، اليوم السبت، ونجحت قواتنا المسلحة بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة».

 


وتتواصل الهجمات الإيرانية التي تستهدف دول خليجية، إذ تستمر السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر في الإعلان عن الاعتراض والتصدي لصواريخ ومسيّرات قادمة من طهران.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها بل القواعد الأمريكية في المنطقة، لكنَّ هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة بعضها سكني.

اخبار متعلقة


