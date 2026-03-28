الإمارات العالمية للألومنيوم: أضرار جسيمة بموقع الطويلة جراء هجمات إيران

قالت شركة الإمارات العالمية للألومنيوم اليوم السبت، إن موقع إنتاجها في الطويلة تعرض لأضرار جسيمة، جراء هجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة؛ استهدفت مناطق خليفة الاقتصادية في أبوظبي.

وأضافت الشركة في بيان، نقلته وكالة «رويترز»، إن عددا من موظفيها أصيب في الهجمات، إلا أن الإصابات ليست خطيرة، مضيفة أن تقييم الأضرار لا يزال جاريا.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة: «نؤكد التزامنا الكامل بإعادة تشغيل عمليات الإنتاج في أقرب وقت ممكن، دون المساومة على أعلى معايير السلامة، وبعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات الوقائية المعتمدة، بما يضمن سلامة موظفينا واستمرارية تلبية احتياجات عملائنا في جميع أنحاء العالم».

ويقع موقع «الإمارات العالمية للألمنيوم» في الطويلة، البالغة مساحته ست كيلومترات مربعة، ضمن مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، وتحديداً في منتصف الطريق الواصل بين مدينة أبوظبي ودبي.

وتعد الشركة أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة على مستوى العالم وتبلغ حصتها 4% من الإنتاج العالمي، وفق موقعها الإلكتروني، وباعت إجمالي 2.8 مليون طن من الألمنيوم في العام الماضي لأكثر من 50 دولة. كما تصنف نفسها كأكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع الغاز والنفط.

وكانت الشركة قد أقرت بوجود تأخيرات في صادراتها مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وقالت في بداية مارس إنها قد تلجأ إلى السحب من مخزونات خارج المنطقة لتلبية طلبات العملاء.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أن الجهات المختصة نجحت في السيطرة على 3 حرائق في محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي-كيزاد، إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية.