الجيش اللبناني: استشهاد جندي إثر غارة إسرائيلية على جنوب البلاد

أعلن الجيش اللبناني، مساء السبت، استشهاد أحد جنوده جراء استهدافه بغارة اسرائيلية معادية في بلدة دير الزهراني – النبطية.

وقال في بيان، إن العريف الشهيد محمد مفيد طفيلي، البالغ من العمر 30 عامًا، استشهد اليوم جراء غارة إسرائيلية على جنوب البلاد.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي صباح اليوم، سلسلة غارات مستهدفًا مباني سكنية وتجارية ومحطة محروقات على أوتوستراد دير الزهراني - النبطية.

وفي استمرار لمسلسل استهداف المسعفين، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مسعف وإصابة أربعة آخرين بجروح من جراء استهداف إسرائيلي للدفاع المدني التابع للهيئة الصحية في بلدة كفرتبنيت جنوب لبنان.

وقالت في بيان إن هذه الغارة تشكل جريمة حرب إضافية في مسلسل الخروقات المتمادية للعدو الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، بما يوجب على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحاسبة ووضع حد لها.

من جانبها، نعت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية 5 مسعفين استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زوطر الغربية، في قضاء النطبية، جنوب لبنان.

وفي اعتداء إسرائيلي جديد مباشر على الصحفيين، أعلنت شبكة الميادين الإعلامية استشهاد مراسلتها فاطمة فتوني، والمصور الصحافي محمد فتوني، فيما أعلنت قناة المنار استشهاد مراسلها في جنوب لبنان علي شعيب، في استهداف إسرائيلي طال سيارتهما على طريق عام جزين.

إلى ذلك، قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ماركولويجي كورسي، إن أكثر من 370 ألف طفل أجبروا على النزوح في لبنان بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن 121 طفلاً على الأقل استشهدوا وأصيب 399 في تلك الحملة.