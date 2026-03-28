أعلن حزب الله تنفيذ 16 هجومًا، السبت، باستخدام صواريخ ومسيّرات وقذائف مدفعية، استهدفت مستوطنات وقوات وآليات ومواقع عسكرية إسرائيلية.

وبذلك يرتفع إجمالي هجمات الحزب على أهداف إسرائيلية إلى 944 منذ 2 مارس الجاري وحتى الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش، فيما سجل يوم 26 مارس أعلى وتيرة بواقع 96 هجومًا، وفق رصد الأناضول.

وقال الحزب، في بيانات متتالية، إن هذه الهجمات تأتي "دفاعًا عن لبنان وشعبه" مع استمرار العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 9 عسكريين، بينهم ضابطان، جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، دون توضيح طبيعة الإصابات.

استهداف طائرة استطلاع

وأفاد الحزب بأن مقاتليه استهدفوا طائرة استطلاع مأهولة من نوع "RC12" في أجواء البقاع الغربي، وأجبروها على التراجع.

استهداف مستوطنات

وبحسب بيانات الحزب، شملت الهجمات 3 مستوطنات شمالي إسرائيل، هي: المالكية، وأفيفيم، وشلومي.

استهداف آليات

وأشار إلى استهداف 3 دبابات "ميركافا" بصواريخ موجهة في بلدتي القنطرة ودبل جنوب لبنان، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.

استهداف مواقع عسكرية

وأوضح الحزب أنه استهدف قاعدتين عسكريتين شمالي إسرائيل، هما "ميشار" التي وصفها بمقر الاستخبارات الرئيسي للمنطقة الشمالية، و"دادو" مقر قيادة المنطقة الشمالية، إضافة إلى مربض مدفعية في الزاعورة، وثكنة "يعرا" بمسيّرات انقضاضية، ووسائل اتصال ومراقبة في موقع رأس الناقورة البحري.

استهداف تجمعات جنود وآليات

وشملت العمليات استهداف 4 تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية جنوب لبنان، في بلدات دبل (مرتين)، ومثلث وادي العيون، وبلدة البياضة.

اشتباكات ميدانية

وأشار الحزب إلى خوض اشتباكات عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة، مع قوة إسرائيلية تقدمت نحو نهر الليطاني، حيث قال إنه استدرجها إلى كمين واستهدفها بصواريخ وقذائف ومسيّرات.

وأضاف أن موقع الكمين تحول إلى "بقعة قتل"، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوة الإسرائيلية، مشيرًا إلى استمرار عمليات الإجلاء تحت غطاء ناري، مع تواصل الاشتباكات حتى لحظة صدور البيان.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن هذه التفاصيل، فيما أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن سكان عكا ومناطق خليج حيفا والجليل توجهوا إلى الملاجئ 16 مرة منذ منتصف الليل نتيجة إطلاق الصواريخ والمسيّرات من لبنان.

وتفرض إسرائيل قيودًا على نشر تفاصيل الخسائر، عبر رقابة إعلامية وتحذيرات من تداول معلومات أو صور تتعلق بالمواقع المستهدفة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس عن 1142 شهيدا و3315 جريحًا وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.