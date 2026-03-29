صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل إثر رشقة صاروخية ومسيرات من لبنان على جنوب حيفا

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم، تفعيل صفارات الإنذار في مدينة حيفا ومناطق واسعة في شمال إسرائيل، عقب رصد رشقة صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من لبنان.



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع إصابة مباشرة لسيارة في بلدة المطلة على الحدود مع لبنان، جراء القصف الصاروخي الأخير.

وبحسب المصادر، أطلق حزب الله نحو 6 صواريخ باتجاه مناطق في عمق شمال إسرائيل، امتدت من جنوب حيفا وصولاً إلى مناطق جنوب باقة الغربية.

كما تم تسجيل سقوط صواريخ في عدة مواقع، بينها منطقة جفعات نيلي قرب الخضيرة، بالتزامن مع استهداف المطلة، دون توفر تفاصيل كاملة حول بقية الأهداف أو حصيلة الأضرار حتى الآن.

ويأتي هذا الهجوم في سياق تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية، مع استمرار تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله.



ووصفت مصادر عبرية الهجوم بأنه "ضخم"، في وقت تعمل فيه منظومات الدفاع الجوي على اعتراض التهديدات، دون توفر معلومات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.





ودوت صفارات الإنذار في مناطق شملت منطقة وادي عارة ومناطق من منشة والكرمل، وصولا إلى بلدات عدة بينها زخرون يعقوب وبرديس حنا كركور، بحسب منصات الرصد الإسرائيلية.





كما تم تفعيل الإنذارات في بلدة متولا على الحدود الشمالية، ضمن ما يعرف بخط المواجهة مع لبنان.