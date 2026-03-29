السفارة السورية تتابع تداعيات قصف إسرائيلي أدى لمقتل 7 سوريين في جنوب لبنان

أكدت السفارة السورية لدى بيروت يوم السبت، متابعتها تداعيات القصف الإسرائيلي على لبنان، الذي أدى إلى مقتل 7 مواطنين سوريين وإصابة ثمانية آخرين في بلدة الحنية جنوبي البلاد.

وفي بيان لها، أوضحت السفارة أنهت "تابعت تداعيات القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، والذي أسفر عن استشهاد سبعة مواطنين سوريين وإصابة ثمانية آخرين في بلدة الحنية جنوب لبنان".

وأشارت السفارة إلى أنها "تعمل على تسهيل إجراءات نقل جثامين بعض الشهداء إلى بلادهم، إضافة إلى متابعة أوضاع المصابين والاطمئنان على سلامتهم".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت مساء السبت، أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الحنية في قضاء صور، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من السوريين.



وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من مارس الجاري، بعد استهداف "حزب الله" مواقع إسرائيلية، وتشمل الاعتداءات غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع توغل بري عبر عدة محاور في الجنوب اللبناني.

من جهته، يهاجم "حزب الله" بالصواريخ والطائرات المسيرة المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية، ويتصدى لمحاولة التوغل البري بمختلف أنواع الأسلحة.