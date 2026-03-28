رئيس الاستخبارات التركي: الضربات الإسرائيلية تقوض الدبلوماسية في الملف الإيراني

اتهم رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي إبراهيم قالن، إسرائيل بالسعي إلى تعطيل مبادرات استئناف المفاوضات المتعلقة بالملف الإيراني.

وبحسب ما نشرته وكالة «نوفوستي»، قال قالن، خلال كلمته في قمة Stratcom المنعقدة في إسطنبول: «إن أي مبادرات لاستئناف المفاوضات تصطدم بعرقلة إسرائيل التي تواصل شن هجماتها على إيران».

وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعمل بنشاط على دفع عجلة المسار التفاوضي، مؤكدا أن تركيا تدعم المبادرات الباكستانية في هذا الشأن.

وأضاف قالن، أنه عند تقييم الوضع الراهن، لا بد من مراعاة تصرفات الأطراف المنخرطة في التصعيد وانعكاساتها على المساعي الدبلوماسية.

وتستعد إسلام أباد لاستضافة اجتماع رباعي لوزراء خارجية باكستان ومصر وتركيا والمملكة العربية السعودية، الاثنين المقبل، لمناقشة التطورات الإقليمية، بما في ذلك حرب إيران.

وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إن وزراء الخارجية سيعقدون مناقشات معمقة حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك الجهود المبذولة لتهدئة التوترات في المنطقة.

وفي مقابلة مع قناة «AHaber» التلفزيونية التركية الخاصة، صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأنه كانت هناك خطط مبدئية لاستضافة هذه المحادثات في تركيا.

وقال فيدان خلال المقابلة: «ولكن نظرًا لتعذّر مغادرة شقيقنا الباكستاني لبلاده، فقد نقلنا مكان الاجتماع إلى باكستان».

وبرزت باكستان كوسيط محوري في الجولة الدبلوماسية الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث نقلت خطة سلام مكونة من 15 نقطة، كانت واشنطن قد اقترحتها، إلى الجانب الإيراني.