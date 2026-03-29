فولاذ القابضة في البحرين تعلن حالة القوة القاهرة نتيجة الظروف الإقليمية

أعلنت شركة "فولاذ القابضة" في البحرين اليوم السبت حالة القوة القاهرة على بعض عمليات المجموعة نتيجة للتطورات الإقليمية الجارية بالشرق الأوسط وما نتج عنها من تحديات أمنية ولوجستية.

وقالت "فولاذ القابضة"، وهي مجموعة صناعية متخصصة بالحديد والصلب والشركة الأم لكل من شركة حديد البحرين وشركة الصلب، في بيان لها إن التطورات المتسارعة في المنطقة، بما في ذلك القيود على المجال الجوي وتعطل بعض المسارات البحرية وارتفاع المخاطر الأمنية، قد أدت إلى ظروف خارجة عن إرادة المجموعة وأثرت على العمليات وسلاسل الإمداد في بعض أنشطة المجموعة.



وأضافت: "انطلاقا من حرص المجموعة على سلامة الموظفين والمقاولين وجميع الأطراف ذات العلاقة، فقد تقرر تعليق بعض العمليات التشغيلية مؤقتًا إلى حين توفر الظروف الملائمة لاستئناف العمليات بشكل آمن"، مؤكدة أن هذا القرار إجراء احترازي بحت تم اتخاذه انطلاقًا من اعتبارات السلامة وبسبب ظروف قاهرة من خارج نطاق سيطرة المجموعة.

وأوضحت الشركة أنها تتابع تطورات الوضع عن كثب، وستواصل التواصل مع العملاء والموردين والشركاء وجميع أصحاب المصلحة وإطلاعهم على المستجدات حال توفر المزيد من المعلومات، مثمنة علاقاتها مع جميع شركائها وأصحاب المصلحة، مقدرة تفهمهم وتعاونهم خلال هذه الفترة.



هذا وأعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين في وقت سابق من اليوم، أن قوة دفاع البلاد تمكنت من اعتراض وتدمير 20 صاروخا و23 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتندرج هذه التطورات في إطار التصعيد العسكري المتواصل في الشرق الأوسط، حيث تتواصل الحرب بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، الحرب التي دخلت يومها الـ29، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت عدة دول خليجية، إضافة إلى إغلاق إيران لمضيق هرمز أمام السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل والدول التي تعتبرها طهران داعمة للعمل العسكري ضدها.