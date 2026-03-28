قال المتحدث باسم الإطفاء الكويتية محمد الغريب، السبت، إنه تم إخماد حريق اندلع في خزانات وقود مطار الكويت الدولي جراء استهدافه بطائرات مسيرة إيرانية.

وأضاف الغريب، خلال إيجاز إعلامي، أن عمليات المكافحة استمرت 58 ساعة متواصلة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية

وفي السياق أوضح الغريب أنه تم التعامل مع 82 بلاغا "غير اعتيادي" منذ بدء حرب إيران شملت حرائق ناتجة عن شظايا واستهدافا مباشرا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الكويت، تعرض البلاد لاعتداءات بـ15 طائرة مسيرة وصفتها بالمعادية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان في بيان: «رصدت القوات المسلحة خلال الـ (24) ساعة الماضية عدد (15) طائرة مسيّرة معادية، وقد نتج عن ذلك استهداف محيط مطار الكويت الدولي بعددٍ منها».

وأضاف: «أسفر عن ذلك أضرار كبيرة في نظام الرادار، دون تسجيل أي إصابات بشرية».