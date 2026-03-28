الكويت: رصدنا 15 طائرة مسيّرة معادية خلال 24 ساعة بعضها استهدف محيط مطار الكويت

أعلنت الكويت، تعرض البلاد لاعتداءات بـ15 طائرة مسيرة وصفتها بالمعادية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان في بيان: «رصدت القوات المسلحة خلال الـ (24) ساعة الماضية عدد (15) طائرة مسيّرة معادية، وقد نتج عن ذلك استهداف محيط مطار الكويت الدولي بعددٍ منها».

وأضاف: «أسفر عن ذلك أضرار كبيرة في نظام الرادار، دون تسجيل أي إصابات بشرية».

وتابع: «تؤكد القوات المسلحة الكويتية جاهزيتها الكاملة لحماية أمن الوطن وصون سيادته».

رصدت القوات المسلحة خلال الـ (24) ساعة الماضية عدد (15) طائرة مسيّرة معادية، وقد نتج عن ذلك استهداف محيط مطار الكويت الدولي بعددٍ منها، ما أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار، دون تسجيل أي… — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 28, 2026



وتتواصل الهجمات الإيرانية التي تستهدف دول خليجية، إذ تستمر السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر في الإعلان عن الاعتراض والتصدي لصواريخ ومسيّرات قادمة من طهران.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها بل القواعد الأمريكية في المنطقة، لكنَّ هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة بعضها سكني.