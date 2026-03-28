بزشكيان: رد إيران على مصدر الهجمات أمر طبيعي

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، إن رد طهران على الدول التي تنطلق منها أعمال عدائية ضد طهران "أمر طبيعي"، محذرا من النوايا الإسرائيلية لتصعيد الحرب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بزشكيان ورئيس وزراء باكستان اليوم.

وقال بزشكيان، في بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم: "نحذر دول المنطقة بضرورة ضمان عدم استخدام أراضيها من قبل المعتدين لمهاجمة دول إسلامية أخرى".

وتابع: "نأسف لاستخدام المعتدين أراضي بعض الدول الإسلامية في هجماتهم على إيران ورد طهران الدفاعي على مصدر هذه الهجمات أمر طبيعي".

وأضاف أن "هناك نوايا إسرائيلية خبيثة لتصعيد الحرب.. وعلى الرغم من مزاعم ووعود المسؤولين الأمريكيين بعدم استهداف البنية التحتية الاقتصادية والطاقة، نشهد استهدافا لهذه المراكز".

ومن جهته، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، عن "تضامن شعب وحكومة باكستان الكامل مع إيران"، مشيرا إلى "انعدام الثقة التام بين إيران وأمريكا نتيجة لنهج الأخيرة".