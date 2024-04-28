 إندونيسيا: توزيع أقنعة واقية على سكان 16 قرية بعد ثوران بركان جبل إيبو - بوابة الشروق
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إندونيسيا: توزيع أقنعة واقية على سكان 16 قرية بعد ثوران بركان جبل إيبو

جاكرتا - د ب أ
نشر في: الأحد 28 أبريل 2024 - 11:44 م | آخر تحديث: الأحد 28 أبريل 2024 - 11:44 م

قامت الوكالة الإقليمية للتخفيف من حدة الكوارث في إندونيسيا بتوزيع أقنعة واقية من الأبخرة الضارة على السكان في 16 قرية بضاحية هالماهيرا الغربية بإقليم مالوكو الشمالية جراء ثوران بركان جبل إيبو الذي حدث في وقت مبكر من اليوم الأحد.

وقال هالبر سفيان أسود، نائب مسؤول شؤون الطوارئ واللوجستيات في ضاحية هالماهيرا الغربية ، لوكالة أنتارا في مدينة تيرنيت إن الوكالة أرسلت موظفين لتفقد حالة السكان الذين يقيمون فى 16 قرية في محيط جبل إيبو.

وأوضح أن توزيع الأقنعة يهدف إلى مساعدة السكان على حماية أنفسهم من الرماد البركاني الذي ينفثه البركان.

وأشار إلى أنه " نظرا لأن أمطار الرماد البركاني قد تسبب آثارا ضارة على صحة السكان، فإننا نناشد الأشخاص المقيمين في منطقة إيبو الفرعية والمناطق المحيطة بها ارتداء الأقنعة عند المغامرة بالخروج ".

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