القضاء العراقي يبرئ الحلبوسي

أعلن حزب تقدم العراقي اليوم الأحد، عن تبرئة رئيسه محمد الحلبوسي من التهم الموجهة إليه سابقا.



وقال الحزب في بيان: "القضاء العراقي برأ رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي من التهم الموجهة إليه سابقا".



وأضاف: "المحاكم المختصة أصدرت قراراتها برد الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق، وتمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية واكتسبت الدرجة القطعية".

ونشرت قناة "السومرية" العراقية كافة المثائق الصادرة عن المحكمة فيما يخص قضية الحلبوسي التي كان متهما على أساسها بالتزوير.

وتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان العراقي للمرة الأولى عام 2018، ومرة ثانية عام 2022 في ولاية لم تكتمل، إذ أصدرت المحكمة العليا عام 2023 قرارا بإنهاء عضويته بناء على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.

واتهم الدليمي الحلبوسي بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقا، بهدف إنهاء عضويته كنائب في 2023 عبر أمر نيابي غير قانوني، لتبدأ محاكمة الحلبوسي في فبراير 2023 أمام المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق.