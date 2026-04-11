رئيس الوفد الإيراني قاليباف: الأطفال شهداء القصف الأمريكي الإسرائيلي رفاقي في رحلة المفاوضات

نشر رئيس الوفد الإيراني في اجتماعات باكستان محمد باقر قاليباف، صورة له من الطائرة التي أقلته إلى إسلام آباد للمشاركة في المفاوضات التي ستُجرى مع الولايات المتحدة.

وأظهرت الصورة التي نشرها قاليباف عبر حسابه على منصة إكس، صورًا لأطفال قتلوا في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران وقال: «رفاقي في رحلة المفاوضات»

— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 10, 2026

قاليباف الذي يرأس البرلمان الإيراني كان قد وصل إلى جانب وزير الخارجية عباس عراقجي إلى إسلام آباد، لإجراء مفاوضات مع الولايات بشأن الحرب، حسبما قالت وزارة الخارجية الباكستانية.

وعبرت باكستان عن أملها في أن تنخرط الأطراف في حوار بناء، وأكدت مجددا رغبتها في "مواصلة تسهيل وصول الأطراف إلى حل دائم ومستدام للصراع".