نائب الرئيس الأمريكي يصل إسلام اباد لإجراء مباحثات مع إيران

وصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إلى إسلام أباد لإجراء مباحثات بالغة الأهمية مع إيران.

وهذا أول اجتماع من نوعه منذ بدء الحرب قبل أكثر من شهر والذي سيختبر ما إذا كانت هذه الخطوة ستدعم وقف إطلاق النار الهش وتمهيد الطريق لتحقيق سلام.

ولا يزال وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه باكستان، يواجه عقبات في المحادثات، التي تبدأ اليوم السبت، حيث تبادلت إسرائيل وحزب الله إطلاق النار على طول الحدود في جنوب لبنان.

وحددت إيران شروطا قبل إمكانية بدء المفاوضات. ووصل الوفد الإيراني في وقت مبكر من صباح اليوم السبت إلى إسلام آباد، بقيادة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي قال على موقع التواصل الاجتماعي إكس إن المناقشات لن تجرى إلا إذا تم التوصل إلى إطلاق نار إسرائيلي في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المحتجزة.

وقبل ذلك بساعات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتمنى لفانس التوفيق وأضاف "سنكشف ما يجرى. لقد تم هزيمتهم عسكريا".

وفي إسلام آباد، خلت شوارع العاصمة الصاخبة عادة اليوم السبت، حيث أغلقت قوات الأمن الطرق قبل بدء المحادثات.