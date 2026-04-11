ترامب: أمريكا ستفتح مضيق هرمز قريبا جدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستعيد فتح مضيق هرمز "قريبا جدا".

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي تهديد للملاحة في المياه الدولية، وتابع: «سننهي الأمر بطريقة أو بأخرى إذا لزم الأمر».

ولفت إلى أنه سيعاد فتح مضيق هرمز، وأن شرطهم الأول ألا يكون هناك تخصيب نووي في إيران، موضحًا أن إيران خسرت على المستوى العسكري وبقيت لها قدرات ضئيلة لصناعة الصواريخ.

وأشار إلى أن فريق يضم نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس بالإضافة إلى جاريد كوشنر صهر ترامب، سيعقد الاجتماع يوم السبت، وقال: «سنرى كيف تسير الأمور».

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن الوفد الإيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي وصل إلى إسلام اباد لإجراء محادثات لحل الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وعبرت باكستان عن أملها في أن تنخرط الأطراف في حوار بناء، وأكدت مجددا رغبتها في "مواصلة تسهيل وصول الأطراف إلى حل دائم ومستدام للصراع".