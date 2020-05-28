 أحمد شيبة: لا أستخدم كلمات بذيئة.. «حرام ولو الشاعر صمم مباخدش الأغنية» - بوابة الشروق
الخميس 28 مايو 2020 5:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

أحمد شيبة: لا أستخدم كلمات بذيئة.. «حرام ولو الشاعر صمم مباخدش الأغنية»

حسام عماد
نشر فى : الخميس 28 مايو 2020 - 5:00 ص | آخر تحديث : الخميس 28 مايو 2020 - 5:00 ص


قال الفنان أحمد شيبة، إنه يرفض استخدام كلمات بذيئة في الأغاني الشعبية، مؤكدا أنه يرفض أي كلمة خارجة أو بها إيحاء لمعنى سيء، وإذا رفض المؤلف استبدالها يترك الأغنية بالكلية.

أضاف شيبة في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة مصر الأولى، مساء الأربعاء: «مش كل الأغاني الشعبية أهم حاجة الكلمة، طول عمري أقول أهم حاجة الكلمة لما تخش البيوت، أنا بكون حريص ميكونش في ابتذال، لا لا حرام، وبصمم ولو الشاعر رفض يغير كلمات ما بخدش الأغنية، وكذا مرة والله تحصل معايا، هوا الشاعر أقوله حرام يحاول يحللها ليا يقول هي قصدها كدا وكدا، أقوله لا أنت شاعر هتقدر تغيرها، ولو مرديش خلاص أسيب الأغنية».

وأشار إلى استبداله كلمات كثيرة في أغاني له، لاعتقاده أن استخدام كلمات خارجة أمر محرم، مثل أغنيته الشهيرة «آه لو لعبت يا زهر» استبدل فيها جملة «الدنيا جايه تذلني» بـ«الدنيا ماشية بضهرها».

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك