

قال الفنان أحمد شيبة، إنه يرفض استخدام كلمات بذيئة في الأغاني الشعبية، مؤكدا أنه يرفض أي كلمة خارجة أو بها إيحاء لمعنى سيء، وإذا رفض المؤلف استبدالها يترك الأغنية بالكلية.

أضاف شيبة في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة مصر الأولى، مساء الأربعاء: «مش كل الأغاني الشعبية أهم حاجة الكلمة، طول عمري أقول أهم حاجة الكلمة لما تخش البيوت، أنا بكون حريص ميكونش في ابتذال، لا لا حرام، وبصمم ولو الشاعر رفض يغير كلمات ما بخدش الأغنية، وكذا مرة والله تحصل معايا، هوا الشاعر أقوله حرام يحاول يحللها ليا يقول هي قصدها كدا وكدا، أقوله لا أنت شاعر هتقدر تغيرها، ولو مرديش خلاص أسيب الأغنية».

وأشار إلى استبداله كلمات كثيرة في أغاني له، لاعتقاده أن استخدام كلمات خارجة أمر محرم، مثل أغنيته الشهيرة «آه لو لعبت يا زهر» استبدل فيها جملة «الدنيا جايه تذلني» بـ«الدنيا ماشية بضهرها».