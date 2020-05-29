تعرف على مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي بعد قرار استكماله

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي، عن مواعيد مباريات البريميرليج عن عودته مرة أخرى للاستئناف، حيث تتوقف المسابقة منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19".

وأقرت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الخميس، عودة البريميرليج وفق شروط وضوابط محددة، وخلف أبواب مغلقة.

وستجري أولى المباريات بعد استئناف المسابقة في 17 يونيو، بين كل من أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي ضد أرسنال، وهما مؤجلتان بسبب نهائي كأس كاراباو الذي أقيم مطلع مارس الماضي، وبعد ذلك تقام جولة كاملة بين كل الفرق بدء من يوم الجمعة 19 يونيو.

وحددت رابطة البريميرليج فترات زمنية محددة لكل يوم من أيام الأسبوع نستعرضهم في السطور التالية.. جميع المباريات بتوقيت القاهرة..



مباراة الجمعة: (10.00) مساء.

مباريات السبت: (2:30)، (15:00)، (19:30)، (10.30) مساء.

مباريات الأحد: (2.00)، (4.00)، (6.30)، (21.00) مساء.

مباراة الإثنين: (10.00).

وعند إقامة المباريات في منتصف الأسبوع ستكون المواعيد كالآتي:

مباريات الثلاثاء: (20.00)، (10.00) مساء.

مباريات الأربعاء: (20.00)، (10.00 مساء.

مباريات الخميس: (20.00)، (10.00) مساء.