صادرات مصر الزراعية تتجاوز 3 ملايين طن هذا العام

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 3 ملايين طن هذا العام، وذلك وفقا لتقريرا تلقاه من من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 25 مايو 2022، حيث بلغت حوالي 3 ملايين و115 ألفا و312 طنا من المنتجات الزراعية.

وأشاد، في بيان، بالمصدرين المصريين وجهود الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري والسفارات المصرية بالخارج، والذين يعملون في تنسيق وتعاون كبيرين من أجل إزالة أي عقبات أمام صادراتنا الزراعية وايضا فتح أسواق جديدة تسهم زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في ظل هذه الظروف الحالية التي يشهدها العالم.

وأضاف أنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي لجلب العملة الأجنبية، لافتا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصولياء الطازجة والجافة، الثوم، البطيخ.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و359 ألفا و292 طنا، بالإضافة إلى تصدير 681 ألفا و734 طن بطاطس طازجة، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

كما تم تصدير 123 ألفا و589 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصولياء على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 67 ألفا و897 طنا، في حين احتلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي37 ألفا و813 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 ألفا و137 طنا.

بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السابع بإجمالي 19 ألفا و425 طنا، تليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 15 ألفا و726 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4235 طنا.