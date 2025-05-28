اليابان تستخدم تربة مشعة قليلا من فوكوشيما في أحواض الزهور في مكتب رئيس الوزراء

قالت اليابان اليوم الثلاثاء إنها تعتزم استخدام بعض التربة المشعة قليلا المخزنة قرب محطة فوكوشيما النووية التي دمرتها أمواج المد العالية (تسونامي) في أحواض الزهور الموضوعة خارج مكتب رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا لإظهار سلامتها للاستخدام.

وتمت إزالة التربة من مقاطعة فوكوشيكا في إطار عمل التطهير بعد الكارثة النووية التي وقعت في 2011 وظلت منذ ذلك الوقت في مستودع مؤقت. وأشار مسؤولون إلى أن بعضها وصل إلى مستويات آمنة لإعادة الاستخدام.

ويهدف استخدام التربة في مكتب إيشيبا في طوكيو إلى طمأنة السكان إلى أنها آمنة. وذكرت الحكومة أنها تعتزم إعادة استخدام التربة في أحواض الزهور وأغراض أخرى داخل مقرات الأجهزة الحكومية. وتقوم الخطة على إرشادات وضعتها وزارة البيئة في مارس وأيدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.