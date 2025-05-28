تقرير: مفاوضات لتبادل الأسرى بين حزب الله وإسرائيل بوساطة عراقية

ذكرت قناة "إم تي في" اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن مفاوضات متسارعة تجري لتبادل أسرى بين حزب الله وإسرائيل، بوساطة عراقية.

ونقلت القناة اللبنانية عن مصادر قولها إن الاتصالات تكثفت بالتوازي مع احتمال إطلاق سراح الجاسوسة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف المحتجزة لدى حزب الله العراقي.

وأشارت تقارير إلى أنه في إطار الصفقة قد يتم إطلاق سراح خمسة عشر لبنانياً أسيراً في الحرب، من بينهم عضو الجناح البحري لحزب الله عماد أمهز، الذي تم أسره في عملية عسكرية نفذتها قوة من وحدة شاييت 13 في البترون شمال لبنان، في 2 نوفمبر 2024.

وأفادت التقارير أيضاً أن رئيس آلية الإشراف على وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الجنرال الأمريكي مايكل ليني، يشارك في محادثات لإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، ويعمل على الكشف عن مصير خمسة وستين مفقوداً، معظمهم من عناصر حزب الله.

وذكر التقرير أن الصفقة قد تشمل إطلاق سراح إيراني وفلسطيني أضيف اسماهما إلى قائمة تبادل السجناء بناء على طلب العراق وتوصية إيرانية.