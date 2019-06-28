واشنطن بصدد حرمان طهران من 50 مليار دولار عائدات نفط

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، إن واشنطن ستفرض عقوبات على كل من يستورد النفط الإيراني، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة.

وأضاف أن واشنطن بصدد حرمان إيران من 50 مليار دولار من عائدات النفط، متابعًا: «نريد أن نرى تغير سلوك إيران وليس تغيير النظام، وسنواصل تشديد العقوبات على إيران حتى تعود دولة طبيعية».

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، عقوبات جديدة على إيران، وذلك بعد تراجع الولايات المتحدة عن توجيه ضربة عسكرية لها في أعقاب إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية، بدعوى أنها تسللت إلى مجالها الجوي، فيما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية، وأدى ذلك إلى تصاعد النزاع بين الجانبين.