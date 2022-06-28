قال طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن مجلس النقابة يخوض منذ 2015 منذ تولي أمير الغناء العربي هاني شاكر رئاسة المجلس، حربا ضروس ضد ما أسماه "انحطاط الذوق العام".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة "النهار"، مساء الثلاثاء، أن هذه الحرب كلّفت هاني شاكر من تاريخه، مؤكّدًا أنه لم يتعرض مطلقا لأي انتقادات سواء على أغنياته أو مصطلحاته أو الموسيقى التي يغنيها.



وأوضح أن مؤتمر اعتذار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش (الذي شهد مشادة قادت هاني شاكر لاحقا لإعلان استقالته) تم تنظيمه بناء على رغبة شعبة الإيقاع ومندوبيها وحظي الأمر بموافقة وترحيب مجلس النقابة.



وأكّد أن المؤتمر كان موجها لاعتذار شاكوش للنقابة وشعبة الإيقاع وهو ما تحقق بالفعل، لكن وفي نهاية المؤتمر تم التطرق إلى مشكلات الماضي دون داعٍ فاندلعت المشادة.



ولفت إلى أن مجلس النقابة عقد اجتماعا طارئا، تقرر على إثره رفض استقالة هاني شاكر، ومناشدته إعادة النظر عن القرار والعدول عنه.



وتابع: "نريد من هاني شاكر استكمال مدة المجلس بعدها يتخذ القرار الذي يريده.. سنتوجه إلى منزله لتوجيه هذا الطلب له .. إذا ما أصر على استقالته سيتم تسيير عمل النقابة بأن يديرها الوكلاء لحين فتح باب الانتخاب لكن هذا غير مطروح نهائيا".



وأوضح أن هاني شاكر حافظ على تاريخه سواء من خلال علاقاته الإنسانية والاجتماعية وعلاقاته مع زملائه وفنه إلى أن أصبح قدوة للكثيرين وذلك منذ ما قبل أن يصبح نقيبا للمهن الموسيقية.



وأشار إلى أن تولي هاني شاكر هذا المنصبر جعله في مرمى النيران، فأصبح أمام خيارين كلاهما مر، إما التراجع أو استكمال المهمة وسط حالة التردي ومن ثم الخسارة من رصيده وفق تعبيره.



وتابع: "مجلس النقابة دعم هاني شاكر وتلقى الأعضاء الرصاص في صدورهم لحماية الثقافة والتصدي للإسفاف والسخافة التي يطلقه عليها فن لكنها عبارة عن فقاعات".