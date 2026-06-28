الحرس الثوري الإيراني يحذر من عبور ممرات غير مصرح بها في مضيق هرمز

أعلن التفلزيون الإيراني أن البحرية التابعة للحرس الثوري رصدت سفنا حاولت عبور ممرات غير قانونية وغير آمنة جنوب مضيق هرمز، محذرةً : "الممرات المحددة فقط هي الآمنة".



وقال مراسل التلفزيون إن "الحرس الثوري نجح في تعليق العمليات الأمريكية المحتملة للسماح للسفن بالمرور عبر ممر مضيق هرمز"، مؤكدا أنه "سيتم الرد مباشرة من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أي عبور عبر ممرات غير مصرح بها".

وشدد الحرس الثوري على أنه "في حال تنفيذ أي عملية بالتنسيق مع القوات الأمريكية، سيكون رد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حاسما".

وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب سلسلة من الضربات الجوية الأمريكية، التي نفذتها القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) يومي الخميس والجمعة، ضد أهداف إيرانية في محافظة هرمزگان المطلة على مضيق هرمز. واستهدفت الضربات البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي، ومنشآت تخزين الطائرات بدون طيار، وقدرات زرع الألغام، رداً على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن وناقلة نفط في المضيق.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بشن هجمات على سفن تجارية، ووصفها بأنها "انتهاك أحمق" لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما ندد الحرس الثوري بالضربات الأمريكية معتبرا أنها تشكل خرقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.



ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه منطقة مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي، توترا متصاعدا، مع استمرار تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بشأن أمن الملاحة البحرية. وترى إيران أن السيادة على إدارة الملاحة في المضيق تعود لها، بينما تصر الولايات المتحدة على ضمان حرية الملاحة وعدم احتكار أي طرف لهذا الممر الحيوي.